В Челябинской области на 30% выросло число приверженцев ЗОЖ

В 2024 году в Челябинской области число строгих приверженцев здорового образа жизни выросло на 30,4% и почти достигло 175 тыс. человек. Их доля в общей численности населения за год увеличилась с 4,8% до 6,3%. Доля умеренных зожников на Южном Урале превысила 59%. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Число россиян, которые придерживаются здорового образа жизни, определено на основе опросных данных Росстата. К «строгим» приверженцам ЗОЖ относят людей, которые соблюдают одновременно пять правил: не курят, занимаются спортом (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю), ежедневно едят не менее 400 г овощей и фруктов, потребляют не более 5 г соли в сутки, умеренно потребляют алкоголь (не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и 84 г для женщин). Умеренные зожники могут нарушать одно из правил при полном отказе от курения.

В среднем по России число ведущих здоровый образ жизни россиян выросло на 6%, до 11,8 млн человек. Доля «строгих» зожников составила 9,7% после 9,1% в 2023 году. При этом 52% россиян уведут относительно здоровый образ жизни. Доля антизожников составила в прошлом году 38,3% населения.