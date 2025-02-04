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ФосАгро укрепляет лидерство по поставкам российскому АПК

Компания в очередной раз стала лидером биржевых торгов минеральными удобрениями и остаётся крупнейшим поставщиком агрохимической продукции на отечественный рынок.

Удобрения в цвете

«ФосАгро-Регион» - крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений. Она объединяет 11 региональных компаний, обеспечивающих продукцией «ФосАгро» отечественные фермерские хозяйства от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и растениеводов стран ближнего зарубежья. Сеть также оказывает агрономические услуги, например, проводит агрохимический анализ почв.

В 2024 году ФосАгро-Регион увеличила поставки на внутренний рынок на 2% - до 3,34 млн тонн и подтвердила лидерство ФосАгро по суммарному объёму поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев. Львиная доля закупок традиционно приходится на регионы Черноземья и Юга России. В то же время отмечается и стабильный рост в регионах со сложными агрометеорологическими условиями, таких как Дальний Восток и регионы Северо-Запада страны.

В прошлом году ассортимент «ФосАгро-Регион» пополнился цветными гранулированными удобрениями. Как показывает практика, закупка окрашенных гранул хозяйствами может свести на нет попытки хищений и подмены удобрений для последующей перепродажи на теневом рынке. Сегодня у компании есть возможность предоставлять крупным потребителям индивидуальный цвет гранул, закрепляя его за ними на весь сельхозсезон.

- Надёжное обеспечение российских аграриев эффективными минеральными удобрениями и развитие технологичности российского рынка АПК – стратегические ориентиры ФосАгро, - подчеркнул генеральный директор компании Михаил Рыбников. - В прошлом году мы досрочно реализовали ключевые цели Стратегии-2025 в сфере развития на внутреннем рынке. Достигнутый «ФосАгро-Регион» объем поставок в 3,34 млн тонн превышает целевой показатель более чем на 10%. Мы продолжим развитие с учетом приоритетного российского рынка. В частности, Балаковский филиал АО «Апатит» по окончании модернизации действующих производств увеличит выпуск MAP/DAP/NPS/NPK, высоко востребованных российскими аграриями, до 3,5 млн тонн.

От истоков к успеху

Объёмы поставок удобрений компанией ФосАгро отечественным фермерам на днях отметили и эксперты Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По их данным, в минувшем году ФосАгро-Регион увеличила объем биржевых продаж на 56% и стала лидером по объему биржевой реализации минеральных удобрений. На долю продукции ФосАгро пришлось 47% объема торгов. Таким образом, «ФосАгро-Регион» в очередной раз стала лидером биржевых торгов.

- 2024-й год стал для нас вторым по объему биржевых продаж за всю историю торгов, и мы намерены и в дальнейшем оставаться их активным участником. Мы уверены, что биржевой механизм будет способствовать и повышению доступности минеральных удобрений в России, и увеличивать обеспеченность аграриями «витаминами плодородия», в особенности, в период полевых работ, – подчеркнул генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Наибольший рост биржевых закупок продукции ФосАгро зафиксирован в Тамбовской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. На торгах были представлены практически все марки минеральных удобрений, выпускаемых предприятиями ФосАгро. Наибольшим спросом в прошлом году пользовались аммофос, диаммофоска и сульфоаммофос.

- Растущие объемы продаж минеральных удобрений на Бирже в значительной степени являются заслугой лидеров отрасли, - отметил старший вице-президент АО «СПбМТСБ» Антон Карпов. - Уверен, что и в 2025 году «ФосАгро-Регион», стоявшая у истоков биржевых торгов удобрениями и постоянно расширяющая свой инструментарий для аграриев, будет наращивать объёмы реализации на Бирже, формируя в открытом доступе понятные ценовые ориентиры для потребителей.

АО «Апатит», ИНН 5103070023

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