Wink: рынок онлайн-кинотеатров в прошлом году достиг 80–120 млрд руб.

Гендиректор видеосервиса Wink Антон Володькин рассказал «Ъ», что объем рынка онлайн-кинотеатров в 2024 году составил 80–120 млрд руб. По его словам, онлайн-кинотеатры обогнали по монетизации офлайн в два раза. Так, сборы в российских кинотеатрах господин Володькин оценил в 43 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Объективно онлайн-кинотеатры в несколько раз обгоняют по выручке музыкальные сервисы, цифровые и аудиокниги, выходя на первый план в индустрии развлечений»,— сказал Антон Володькин.

Подробнее — в интервью, которое выйдет позднее на сайте и в газете «Ъ».

Юлия Юрасова