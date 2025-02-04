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В Самаре возбудили уголовное дело о получении взятки преподавателем колледжа

Ленинский межрайонным следственным отделом Самары возбудил уголовное дело в отношении преподавателя колледжа по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в прошлом году подозреваемый получил взятку через посредника в виде денег на сумму 15 тыс. руб. Взятка передавалась за «проставление отметок о сдаче дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу пяти студентам колледжа, без фактического проведения данного зачета и проверки знаний».

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Руфия Кутляева

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