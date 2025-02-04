Швейцарский UBS разочаровал инвесторов квартальным отчетом

Крупнейший банк Швейцарии UBS представил результаты своей деятельности по итогам четвертого квартала. Банк показал прибыль €745 млн, тогда как годом ранее у него был убыток €270 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters

Выручка в пересчете на акцию оказалась на уровне €0,22, однако аналитики ожидали более высоких показателей — €0,28. Общая выручка за квартал также не оправдала ожиданий аналитиков: банк заработал €10,75 млрд, что ниже прогнозов рынка — €10,8 млрд.

Швейцарцы также сообщили о планах выкупить с рынка свои акции на €920 млн, однако связали выполнение этого плана с «достижением определенных финансовых показателей и ситуацией с регулированием в области капитала в Швейцарии». Фондовый рынок негативно отреагировал на отчетность UBS — акции банка подешевели на 6%.

Евгений Хвостик