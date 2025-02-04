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Адыгея лидирует в рейтинге ЗОЖ среди регионов России

В 2024 году число приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ) в Адыгее достигло 150,9 тыс. человек, увеличившись на 641,1% по сравнению с предыдущим годом. Республика заняла первое место в ЗОЖ-рейтинге с 593 баллами, опередив Карачаево-Черкесию (551 балл) и Чечню (546 баллов), сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитической службы FinExpertiza.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Анализ данных основан на сведениях из ежегодного выборочного наблюдения Росстата, охватившего жителей 60 тыс. домохозяйств старше 15 лет. Доля сторонников здорового образа жизни в Адыгее выросла с 5 до 36,9% населения.

В целом по России число приверженцев ЗОЖ увеличилось на 6%, достигнув 11,8 млн человек. По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, за последний год критических изменений в отношении россиян к своему здоровью не наблюдалось.

Исследование также показало, что женщины в 1,7 раза чаще придерживаются здорового образа жизни, чем мужчины. Доля сторонниц ЗОЖ составила 11,8% (7,8 млн) против 7,1% (3,9 млн) среди любителей спорта.

Анна Гречко

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