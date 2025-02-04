Лавров: с приходом Трампа Голанские высоты можно считать потерянной территорией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа шансы на возвращение Голанских высот в состав Сирии снижаются. Об этом он сказал в ходе своего выступления на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Avi Ohayon / Reuters Фото: Avi Ohayon / Reuters

«Много заслуживающих доверия утечек о том, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, еще и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). Сославшись на экспертов и отметив, что «никто не опровергает» их оценок, он указал, что Израиль среди прочего планирует «остаться на ливанской территории», а также сохранить за собой сирийские Голанские высоты.

При этом российский дипломат подчеркнул, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом Голанские высоты «тоже можно считать потерянной землей с точки зрения восстановления справедливости, с точки зрения арабо-израильского полноценного устойчивого регулирования».

В ходе своего первого президентского срока Дональд Трамп провозгласил Голанские высоты территорией Израиля. Тогда он назвал подписание декларации о признании Голанских высот частью Израиля «историческим шагом». МИД Сирии тогда счел безответственным решение президента США.

Голанские высоты являются спорной территорией. Израиль контролирует значительную часть этих земель, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. После того как в этой арабской республике силы оппозиции свергли президента Башара Асада, Израиль начал расширять контроль над зоной разграничения с республикой. В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ вошел в новые районы на нейтральной территории. 15 декабря газета The Jerusalem Post написала, что правительство одобрило план расширения поселений на Голанах. Глава Сирии Ахмед аш-Шараа обвинял Израиль в «неоправданной эскалации».

Анастасия Домбицкая