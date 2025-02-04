В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Казани, обвиняемого в организации занятия проституцией и совершении преступлений сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Казани предстанет перед судом за организацию проституции и изнасилование

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Житель Казани предстанет перед судом за организацию проституции и изнасилование

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2023 года обвиняемый с использованием интернета организовал в Казани предоставление платных сексуальных услуг. Он привлек к этой деятельности не менее шести девушек, помогая им создавать аккаунты в мессенджере, организовывать фотосессии и оплачивать рекламу. За свои услуги мужчина получал часть их выручки. Следствие оценивает его доход от этой деятельности в сумму свыше 300 тыс. руб.

В дальнейшем обвиняемый совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении одной из девушек. Пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов