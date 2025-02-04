У жителей республики за 2024 год обнаружили более 19 тыс. злокачественных новообразований. Самыми распространенными диагнозами стали рак толстой кишки и меланома кожи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году у татарстанцев чаще всего диагностировали рак и меланому кожи

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ В 2024 году у татарстанцев чаще всего диагностировали рак и меланому кожи

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В целом по Татарстану показатель заболеваемости различными онкологиями вырос на 7,3% по сравнению с 2023 годом. Главврач клинического онкологического диспансера им. М. З. Сигала Ильгиз Хидиятов отметил, что это связано не с ростом заболеваемости, а с тем, что заболевания диагностируют эффективнее и начинают лечить на ранних стадиях.

В июне 2024 года расходы онкологической службы Татарстана на химиотерапию впервые за последние пять лет достигли отметки в 4 млрд руб.

Дарья Сайфиева