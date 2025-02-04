В Самарской области с больницы взыскали компенсацию морального вреда за неправильный диагноз

Суд возложил обязанность на ГБУЗ СО «Большечерниговская центральная районная больница» компенсировать многодетной матери моральный вред в размере 20 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в сентябре 2022 года 36-летнюю жительницу села Большая Черниговка госпитализировали в районную больницу с болями в животе. Она является матерью четверых детей.

В ведомстве отмечают, что «вследствие неправильно поставленного диагноза квалифицированная медицинская помощь была оказана несвоевременно, в результате чего потребовалась экстренная медицинская помощь».

Решение суда в законную силу не вступило.

Руфия Кутляева