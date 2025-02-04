В Краснодаре за год количество аптек увеличилось на 6%

С января по декабрь 2024 года количество аптек в Краснодаре увеличилось на 6%, до 1089. Данные предоставили «Ъ-Кубань» в геосервисе 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самые крупные сетевые аптеки в Краснодаре — сеть аптек «Апрель», московская фирма «Ригла» (входит в ГК «Протек» наряду с «Будь здоров» и «Здравсити»), «Социальная аптека», «Лаки Фарма», «Вита» и пр.

Как писал «Ъ», за последние 14 лет число аптек в России увеличилось более чем на 20 тыс. точек. Если в 2009 году их количество, по данным отраслевой аналитической компании DSM Group, составляло около 51 тыс., то по итогам 2023 года показатель достиг 79 тыс.

В России больше всего аптек сосредоточено в крупных городах. Так, среди городов-миллионников первое место по этому показателю занимал Краснодар, где на 100 тыс. населения приходилось 87 аптек, далее шли Воронеж, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Омск (73, 66, 63 и 62 точки на 100 тыс. человек). Примечательно, что Москва занимала последнее место в этом списке: в столице насчитывалось всего 35 аптек на 100 тыс. населения. Перед ней расположился Санкт-Петербург (40 точек).

Наталья Решетняк