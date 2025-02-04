В Сириусе начал работать медицинский центр

Медицинский центр «Сириус» начал прием пациентов на федеральной территории. В учреждении будут обеспечивать бесплатное обслуживание по ОМС для жителей ФТ, сотрудников Образовательного Фонда «Талант и успех», а также туристов. Для получения медицинской помощи необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС, рассказали в пресс-службе Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сириуса Фото: пресс-служба администрации Сириуса

Клиника предлагает консультации терапевта, офтальмолога, эндокринолога, травматолога, гастроэнтеролога, кардиолога, дерматовенеролога и акушера-гинеколога. В ближайшее время к работе также приступят хирург, оториноларинголог и невролог. Отбор врачей проводится на конкурсной основе, приоритет отдается специалистам с высокой квалификацией.

Пациенты могут пройти функциональную диагностику, включая ЭКГ, холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления, ЭЭГ, а также сделать УЗИ внутренних органов. В дальнейшем будет доступна рентгенодиагностика и маммография.

Взрослое отделение центра работает на Олимпийском проспекте, 38, детская поликлиника откроется в марте 2025 года на Старообрядческой, 64, на базе бывшей Университетской медицинской клиники «Сириус». До завершения ее лицензирования экстренная помощь детям оказывается во взрослом отделении или в детском отделении Краевой больницы № 4 в Адлере.

Вячеслав Рыжков