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Коммерсантъ FM
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Ольга Филипук возглавит развлекательные сервисы «Яндекса»

Директор по контенту подразделения «Яндекса» (MOEX: YDEX) «Плюс Фантех» (объединяет медиасервисы, включая «Кинопоиск», «Яндекс Музыку», «Яндекс Афишу», «Букмейт») Ольга Филипук переходит на должность руководителя направления.

Ольга Филипук

Ольга Филипук

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Ольга Филипук

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Теперь топ-менеджер также будет отвечать за собственный продюсерский центр компании «Плюс Студия». «В новой роли Ольга сосредоточится на расширении технологического присутствия "Яндекса" в креативных индустриях и развитии франшиз компании, в том числе по модели экосистемной дистрибуции»,— уточнил представитель компании.

На новой должности госпожа Филипук будет подчиняться напрямую директору бизнес-группы «Плюс Фантех» Артёму Савиновскому. Последний продолжит совмещать должности директора бизнес-группы и гендиректора МКПАО «Яндекс».

Юлия Юрасова

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