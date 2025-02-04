Ольга Филипук возглавит развлекательные сервисы «Яндекса»

Директор по контенту подразделения «Яндекса» (MOEX: YDEX) «Плюс Фантех» (объединяет медиасервисы, включая «Кинопоиск», «Яндекс Музыку», «Яндекс Афишу», «Букмейт») Ольга Филипук переходит на должность руководителя направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Филипук

Фото: пресс-служба компании «Яндекс» Ольга Филипук

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Теперь топ-менеджер также будет отвечать за собственный продюсерский центр компании «Плюс Студия». «В новой роли Ольга сосредоточится на расширении технологического присутствия "Яндекса" в креативных индустриях и развитии франшиз компании, в том числе по модели экосистемной дистрибуции»,— уточнил представитель компании.

На новой должности госпожа Филипук будет подчиняться напрямую директору бизнес-группы «Плюс Фантех» Артёму Савиновскому. Последний продолжит совмещать должности директора бизнес-группы и гендиректора МКПАО «Яндекс».

Юлия Юрасова