Гидрометцентр предупредил о рекордном давлении в Москве

В Москве атмосферное давление к субботе, 8 февраля, поднимется до 775–777 мм ртутного столба из-за антициклона с востока, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такого высокого давления в столице не было за всю историю наблюдений с 1879 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Вильфанд рассказал, что сейчас антициклон хорошо выражен над азиатской частью России. В ближайшие дни он будет распространяться на запад: гребень высокого давления уже переваливает через Урал и устанавливается над европейской территорией страны.

«Уже сегодня давление выше нормы на 8–10 мм ртутного столба, и дальше каждый день давление будет повышаться примерно на 5 мм ртутного столба. Максимум прогнозируется в субботу — 775–777 мм ртутного столба»,— сказал он «РИА Новости».

Высокое атмосферное давление было зафиксировано в Москве и в январе 2024 года. Также сильный магнитный шторм обрушился на город вместе с похолоданием в начале октября.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 4 февраля, в столице будет –2..0°C (по области –5...0°C), местами небольшой снег. 5 февраля в Москве чуть потеплеет — до –1..1°C (по области –5...0°C), также возможен снег.