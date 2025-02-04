Доходы Кубани от алкогольных акцизов выросли до 12,6 млрд рублей

Поступления от акцизов на крепкий алкоголь и пиво в бюджет Краснодарского края достигли 12,6 млрд руб. в 2024 году. Прирост составил 1,5 млрд руб. (+14% по сравнению с прошлым годом), сообщает региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как отметил руководитель ведомства Роман Куринный, начиная с 2017 года поступления увеличились в четыре раза. По словам эксперта, положительная динамика свидетельствует о смещении потребительского интереса от опасного незаконного алкоголя к легальной продукции.

Объем розничных продаж алкоголя в регионе составил 397 млн литров, увеличившись на 13% за год. Производство спиртных напитков на Кубани выросло на 37% и превысило 1,2 млрд литров.

Нурий Бзасежев