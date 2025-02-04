Группа ФИНГО передала в дар оборудование для подготовки сварщиков

Группа ФИНГО, российский поставщик инновационных решений в сфере газоочистки, передала в дар Ростовскому колледжу отраслевых технологий современное оборудование для осуществления сварочных работ. Уже совсем скоро студенты колледжа смогут обучаться и сдавать на нем демонстрационный экзамен в условиях реальных производственных процессов. По итогам теста будущие работодатели смогут оценить профессиональные качества выпускника и принять решение о приглашении его на работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа ФИНГО Фото: группа ФИНГО

«Наш колледж готовит специалистов по 18 специальностям и по каждой из них предусмотрена своя материально-техническая база, которую необходимо своевременно обновлять. Приобретать такое оборудование самостоятельно для учебного заведения крайне затруднительно. Поэтому сегодня хочется от души поблагодарить Заиру Курамагомедовну Махачеву, генерального директора «ТЛП Менеджмент», и группу ФИНГО за эту важную наиважнейшую помощь в деле подготовки будущих специалистов. Теперь наши студенты смогут ежедневно обучаться и сдавать экзамены на самом современном оборудовании, чтобы прийти на Семибратовский завод газоочистного оборудования (входит в группу ФИНГО) и другие промышленные предприятия нашего региона уже хорошо подготовленными специалистами»,— заявил заместитель директора Ростовского колледжа отраслевых технологий Евгений Кузнецов.

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сварщики входят в пятерку самых востребованных специальностей в российской промышленности. В машиностроении они занимают четвертое место по числу вакансий.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»