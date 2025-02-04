В 2024 году диспансеризация выявила 2,8 тысячи случаев рака у свердловчан

В Свердловской области по итогам 2024 года у прошедших диспансеризацию жителей впервые диагностировано 2,8 тыс. случаев злокачественных новообразований, причем в 67,9% случаев рак удалось выявить на ранних стадиях, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, наиболее часто у жителей региона выявляют новообразования молочной железы (22,3%), рак толстого кишечника (19,5%), новообразования кожи (14,7%) и рак предстательной железы (11,6%).

«Своевременно выявленный случай онкопатологии даёт возможность обеспечить эффективное лечение пациента и предотвратить развитие болезни»,— отметил главный специалист регионального Минздрава по диспансеризации взрослого населения Рустам Абзалов.

В Свердловской области медицинские учреждения проводят профилактические осмотры с 08:00 до 20:00 в будни и с 09:00 до 16:00 по субботам.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что с начала 2024 года в ходе массовых обследований в передвижных цифровых рентгенологических кабинетах было выявлено около 30 случаев рака легких на ранней стадии.

Полина Щуцкая