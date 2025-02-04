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Коммерсантъ FM
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В Великобритании экстренно отзывают 120 тыс. бронежилетов

Министерство обороны Великобритании объявило о срочном изъятии 120 тыс. бронежилетов типа ECBA (Enhanced Combat Body Armour), используемых британскими военнослужащими. Проверка выявила в пластинах этих бронежилетов микротрещины, что делает их ненадежными. Как сообщает The Guardian, 120 тыс. бронежилетов подлежали замене по истечении срока использования еще в 2023 году. Но предыдущее правительство решило отложить замену на четыре года, чтобы сэкономить средства.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Фото: Thomas Peter / Reuters

Представители правительства лейбористов заявили, что «не потерпят такого риска» для военных. Бронежилеты типа ECBA, имеющие небольшую защитную пластину на груди и спине, были введены в эксплуатацию более 30 лет назад. Они не пользовались популярностью у военных в Ираке и Афганистане из-за ограниченной защиты, учитывая размеры пластин. Сейчас ими пользуются военнослужащие подразделений охраны, ВМС и морской пехоты. Как полагают эксперты, примерно каждый десятый такой бронежилет имеет микротрещины в пластинах. Теперь бронепластины будут проверены, бракованные заменят и, возможно, надеются в Министерстве обороны, это не потребует дополнительных издержек.

Алена Миклашевская

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