В Карталах будут судить предпринимательницу из Серова за контрабанду леса

Карталинский районный суд рассмотрит уголовное дело 57-летняя жительница Серова, обвиняемой в контрабанде леса стоимостью более 2,5 млн руб. Фигурантке грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2023 года директор компании, занимающейся экспортом леса, организовала незаконную поставку 226 кубометров пиломатериалов хвойных пород в иностранное государство. В товаросопроводительных документах она умышленно указала недостоверные сведения о количестве древесины и источнике ее происхождения, считает следствие. При пересечении государственной границы часть груза задержали и изъяли сотрудники Уральской оперативной таможни.

Обвинительное заключение по делу предпринимательницы утверждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).