Объем ипотечной задолженности на Кубани вырос за год на 97%

По данным на 1 января 2025 года, объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Краснодарском крае составил 7,8 млрд руб. Это на 97% больше, чем в 2023 году. Об этом говорится в исследовании компании «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На неплатежи жителей Краснодарского края приходится 7% всей ипотечной просроченной задолженности в России. По этому показателю регион занимает третье место в стране. Больший долг только у жителей Москвы (17% от всей ипотечной просроченной задолженности, или 17,8 млрд руб.) и Московской области (10%, или 10,9 млрд руб.).

В Адыгее просроченная задолженность по ипотеке за 2024 год выросла на 124%, до 489 млн руб. В Крыму показатель увеличился на 496%, до 268 млн руб., в Севастополе — на 75%, до 154 млн руб.

Всего в России за год неплатежи по ипотечным кредитам достигли 108 млрд руб., увеличившись на 57%.

Татьяна Ручкина