В Самарской области на складе сетевого магазина задержаны четыре иностранца

Полицейские во время проверки складских помещений одного из сетевых магазинов обнаружили нарушения миграционного законодательства. Были задержаны четыре иностранных гражданина, осуществляющих незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что один из работников склада незаконно пребывал на территории РФ. Суд принял решение «о выдворении мужчины за пределы Российской Федерации». Также выявлен гражданин Индии, который работал «без заключения трудового договора и уведомления о его заключении». За данное нарушение ответственность несет работодатель.

Сотрудники полиции устанавливают лиц, которые привлекли к трудовой деятельности иностранных граждан без разрешительных документов. Их привлекут к административной ответственности по ч. 1,3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).

Во время рейда сотрудники полиции изучили разрешительные и удостоверяющие личность документы более чем у 30 лиц, которые находились на территории склада.

Руфия Кутляева