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В Ростовской области грузовой поезд врезался в автомобиль на ж/д переезде

На железнодорожном переезде между станциями Синявская и Морская в Ростовской области произошла авария с участием поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП произошло сегодня, 4 февраля, в 11:07. Водитель автомобиля выехал на ж/д переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.

Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов это не повлияло.

Анастасия Казуков

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