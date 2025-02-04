В Татарстане возбудили дело после гибели человека упавшего в колодец

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели человека в результате падения в канализационный колодец. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

3 февраля в канализационном колодце на территории одной из баз отдыха в Елабужском районе было обнаружено тело 35-летнего мужчины. По результатам исследования было выявлено, что причиной его смерти стало утопление.

На текущий момент следователями установлено, что мужчина приехал на базу отдыха 1 февраля на встречу выпускников, а на следующий день бесследно пропал.

Следователями возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Артём Дергунов