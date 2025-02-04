Проект реконструкции пункта пропуска «Адлер» направили на Госэкспертизу

Проект реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер» на границе с Абхазией, по которому предусматривается 28 полос для движения автомобилей, проходит Госэкспертизу. Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, Росгранстрой ведет активную подготовку к началу работ. Уже обустроен строительный городок и демонтированы объекты старого пешеходного погранперехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным властей курорта, ежегодно через МАПП «Адлер» проходят 13 млн человек и 2,7 млн транспортных средств, а в день — более 35 тыс. человек и до 8 тыс. машин. В пик курортного сезона показатели еще выше. Замглавы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что это самый загруженный пункт по объему пассажирского трафика в стране.

По его словам, реконструкция позволит увеличить пропускную мощность до 80,5 тыс. человек и до 14 тыс. транспортных средств в сутки. По сравнению с существующими показателями, на которые он рассчитан сейчас, это более чем в 2,5 раза больше по числу человек и почти в 10 раз больше по количеству транспорта.

Татьяна Ручкина