В Самарской области конвойный КамАЗ полиции попал в ДТП, трое пострадали

Авария с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей произошла в Самарской области в понедельник, 3 февраля. Происшествие случилось на трассе Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Волжском районе в 11:20 (MSK+1).Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации полиции, 66-летний водитель автомобиля Datsun ехал по 52 км указанной дороги со стороны поселка Черноречье в направлении Калинки, не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в КамАЗ (конвойное авто полиции) под управлением 29-летнего молодого человека, который двигался по встречной полосе. После этого большегруз по инерции столкнулся с двигавшимися во встречном направлении автомобилями Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 44-летний водитель, и Mazda под управлением 48-летнего мужчины, а затем съехал в кювет.

В результате происшествия помощь медиков понадобилась двум пассажирам КамАЗа 1996 и 2000 годов рождения, а также водителю Mazda. Полиция проводит проверку.

Георгий Портнов