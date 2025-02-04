Временный регоператор «ЭкоЦентр» сообщил о перебоях в вывозе мусора
Обрушившийся на Ростовскую область снегопад может вызвать перебои в вывозе мусора. Об этом предупреждает временный регоператор «ЭкоЦентр», получивший лицензию в прошлом месяце.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проезд к некоторым площадкам ТКО затруднен из-за упавших веток и стволов деревьев, в связи с чем компания перестроила маршруты. В администрации муниципалитетов направлены письма с просьбой обеспечить проезд к мусорным площадкам.
Кроме того, «ЭкоЦентр» проинформировал о намерении пополнить автопарк новым транспортом, включая самосвалы и ломовозы, уже в феврале. За минувшие выходные регоператор вывез 1,2 тыс. т мусора с подконтрольных территорий Красносулинского и Миллеровского районов.