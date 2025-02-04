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В Кургане суд рассмотрит иск о ликвидации религиозной организации мусульман

Курганский областной суд рассмотрит дело о ликвидации Местной религиозной организации мусульман Кургана. Иск направило региональное управление Министерства юстиции России. Информация об этом опубликована на официальном сайте суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Административное исковое заявление о ликвидации религиозной организации поступило в суд 20 января. 21 января оно было принято к производству. Заседание по делу назначено на 10 февраля. Третьим лицом выступает управление ФНС России по Курганской области.

Причины ликвидации неизвестны. Председатель Местной религиозной организации мусульман Кургана и Курганской области Зиедали Мизробов отказался предоставить «Ъ-Южный Урал» комментарий по этому вопросу. Он также возглавляет Курганскую городскую религиозную организацию мусульман. Оба юридических лица зарегистрированы по одному адресу.

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