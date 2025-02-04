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В Швейцарии продают дом Одри Хепберн

В швейцарской коммуне Толошна выставлен на продажу дом, принадлежавший Одри Хепберн. В доме, построенном в XVIII веке, актриса провела последние 30 лет своей жизни. В Толошна она и похоронена. Как сообщает агентство Bloomberg, нынешние владельцы хотят получить за него 19 млн швейцарских франков ($20,8 млн).

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Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн

Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн

Фото: @raphaeldupertuis

Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн

Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн

Фото: Christiane Oelrich / dpa / ТАСС

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Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн

Фото: @raphaeldupertuis

Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн

Фото: Christiane Oelrich / dpa / ТАСС

В трехэтажном доме площадью 1 тыс. кв. м 12 спален, 8 ванных комнат, библиотека. К дому прилагается участок площадью 0,016 кв. км с подогреваемым бассейном. Из дома виден парк и широкая лужайка на участке, с самого участка открывается вид на горы. В 2001 году дом был продан наследниками актрисы. Нынешние владельцы, Катарина и Жан-Марк Божолен, рассказали агентству, что влюбились в дом Одри Хепберн с первого взгляда. Прожитые в нем 24 года семья называет радостными. Но дети выросли и разъехались, и дом стал слишком велик для супругов.

По словам супругов Божолен, время от времени приезжающие в Толошна туристы фотографируются у дома Одри Хепберн, что «очень трогательно, потому что она умерла более 30 лет назад, и то, что люди все еще приезжают посмотреть место, где она жила, показывает, как много она значит для людей».

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Вечная голливудская королева

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«Когда я была ребенком, меня учили, что неприлично привлекать к себе внимание, и никогда нельзя выставлять себя напоказ… Именно то, чем я зарабатываю всю жизнь» &lt;br>Будущая актриса родилась в Брюсселе в семье голландской баронессы Эллы ван Хеемстра и банковского служащего Джона Виктора Растона, бабушка которого носила фамилию Хепберн. Впоследствии отец Одри сменил фамилию на двойную — Хепберн-Растон. После развода родителей в 1935 году Одри жила с матерью в оккупированном немцами Арнеме. Ее брат оказался в лагере, дядя и другой брат были казнены

«Когда я была ребенком, меня учили, что неприлично привлекать к себе внимание, и никогда нельзя выставлять себя напоказ… Именно то, чем я зарабатываю всю жизнь»
Будущая актриса родилась в Брюсселе в семье голландской баронессы Эллы ван Хеемстра и банковского служащего Джона Виктора Растона, бабушка которого носила фамилию Хепберн. Впоследствии отец Одри сменил фамилию на двойную — Хепберн-Растон. После развода родителей в 1935 году Одри жила с матерью в оккупированном немцами Арнеме. Ее брат оказался в лагере, дядя и другой брат были казнены

Фото: из личного архива Одри Хепберн

Одри Хепберн о себе: «Костлявые руки, плоская грудь и вечно торчащая длинная шея» &lt;br> Окончив в 1948 году балетную студию Сони Гаскелл в Амстердаме, Одри Хепберн переехала в Лондон, где занималась у балетмейстера Мари Рамбер. Из-за острой нехватки денег Одри подрабатывала моделью, танцевала в кабаре. Ей прочили балетную карьеру, однако с ростом 170 см она оказалась выше многих танцовщиков

Одри Хепберн о себе: «Костлявые руки, плоская грудь и вечно торчащая длинная шея»
Окончив в 1948 году балетную студию Сони Гаскелл в Амстердаме, Одри Хепберн переехала в Лондон, где занималась у балетмейстера Мари Рамбер. Из-за острой нехватки денег Одри подрабатывала моделью, танцевала в кабаре. Ей прочили балетную карьеру, однако с ростом 170 см она оказалась выше многих танцовщиков

Фото: REX / Shutterstock / Fotodom

«Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду» &lt;br> Кинодебютом Одри Хепберн стала роль бортпроводницы в учебном фильме «Голландский за семь уроков», а сцена для молодой актрисы открылась постановкой музыкального спектакля «Пикантный соус». С 1950-х годов Хепберн участвовала в бродвейских постановках. За главную роль в мюзикле «Ундина» актриса удостоилась театральной премии «Тони»

«Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду»
Кинодебютом Одри Хепберн стала роль бортпроводницы в учебном фильме «Голландский за семь уроков», а сцена для молодой актрисы открылась постановкой музыкального спектакля «Пикантный соус». С 1950-х годов Хепберн участвовала в бродвейских постановках. За главную роль в мюзикле «Ундина» актриса удостоилась театральной премии «Тони»

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

«Мое единственное рождественское желание — это мир для всех детей на земле» &lt;br> С «Зернышка дикого овса» (1951) началась карьера Одри Хепберн в игровом кинематографе. В 1952 году актриса получила второстепенную роль в «Засекреченных людях» британского режиссера Торолда Дикинсона, где ей пришлось использовать свое балетное мастерство. В том же году она сыграла в фильме «Дитя Монте-Карло», во время съемок которого ее заметила французская писательница Сидони Колетт и пригласила на главную роль в бродвейской постановке «Жижи»

«Мое единственное рождественское желание — это мир для всех детей на земле»
С «Зернышка дикого овса» (1951) началась карьера Одри Хепберн в игровом кинематографе. В 1952 году актриса получила второстепенную роль в «Засекреченных людях» британского режиссера Торолда Дикинсона, где ей пришлось использовать свое балетное мастерство. В том же году она сыграла в фильме «Дитя Монте-Карло», во время съемок которого ее заметила французская писательница Сидони Колетт и пригласила на главную роль в бродвейской постановке «Жижи»

Фото: AP / Bob Wands

«Обожаю людей, которые заставляют меня смеяться. Я правда думаю, что смеяться — это то, что я люблю больше всего. Это лечит множество болезней. Возможно, это самое важное в человеке» &lt;br> Настоящий успех актрисе принесла роль юной принцессы Анны в картине Уильяма Уайлера «Римские каникулы» (1953), где ее партнером был Грегори Пек (на фото) — один из самых востребованных актеров того времени

«Обожаю людей, которые заставляют меня смеяться. Я правда думаю, что смеяться — это то, что я люблю больше всего. Это лечит множество болезней. Возможно, это самое важное в человеке»
Настоящий успех актрисе принесла роль юной принцессы Анны в картине Уильяма Уайлера «Римские каникулы» (1953), где ее партнером был Грегори Пек (на фото) — один из самых востребованных актеров того времени

Фото: AP / Remo Nassi

«Я всегда довольствовалась тем, что у меня было, и словно белка прятала свои желуди. Иногда желудей было больше, иногда меньше. Но еще не было случая, чтобы у меня не осталось ни одного» &lt;br>За роль в «Римских каникулах» Одри Хепберн в 1954 году удостоилась премии «Оскар». Кроме того, работа получила премии «Золотой глобус» и BAFTA

«Я всегда довольствовалась тем, что у меня было, и словно белка прятала свои желуди. Иногда желудей было больше, иногда меньше. Но еще не было случая, чтобы у меня не осталось ни одного»
За роль в «Римских каникулах» Одри Хепберн в 1954 году удостоилась премии «Оскар». Кроме того, работа получила премии «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: AP

«Красота женщины должна быть видна в ее глазах, это дверь в ее сердце, то место, где живет любовь» &lt;br> После «Римских каникул» Билли Уайлдер пригласил Одри Хепберн сыграть главную роль в мелодраме «Сабрина» (1954) вместе с Хамфри Богартом и Уильямом Холденом (на фото). Актриса была номинирована на «Оскар», а сама картина впоследствии заняла 54 место в списке 100 лучших американских мелодрам по версии AFI. Со съемок фильма началось многолетнее сотрудничество актрисы с Юбером Живанши, который создавал костюмы для главной героини

«Красота женщины должна быть видна в ее глазах, это дверь в ее сердце, то место, где живет любовь»
После «Римских каникул» Билли Уайлдер пригласил Одри Хепберн сыграть главную роль в мелодраме «Сабрина» (1954) вместе с Хамфри Богартом и Уильямом Холденом (на фото). Актриса была номинирована на «Оскар», а сама картина впоследствии заняла 54 место в списке 100 лучших американских мелодрам по версии AFI. Со съемок фильма началось многолетнее сотрудничество актрисы с Юбером Живанши, который создавал костюмы для главной героини

Фото: Paramount Pictures

«Если я выйду замуж, то хочу быть очень замужем» &lt;br>В 1954 году Одри Хепберн вышла замуж за актера Мела Феррера (на фото), с которым она познакомилась во время работы в постановке «Ундина». Несмотря на общего ребенка, супруги развелись в 1968 году, после 14 лет брака

«Если я выйду замуж, то хочу быть очень замужем»
В 1954 году Одри Хепберн вышла замуж за актера Мела Феррера (на фото), с которым она познакомилась во время работы в постановке «Ундина». Несмотря на общего ребенка, супруги развелись в 1968 году, после 14 лет брака

Фото: AP

Фрэнк Синатра: «Она из тех девушек, которые наверняка понравились бы вашей матери» &lt;br> В 1956 году Одри Хепберн сыграла Наташу Ростову в экранизации «Войны и мира». Из-за десятичасового рабочего дня, выкидыша и общей слабости, актриса впоследствии называла роль Наташи самой сложной в своей жизни

Фрэнк Синатра: «Она из тех девушек, которые наверняка понравились бы вашей матери»
В 1956 году Одри Хепберн сыграла Наташу Ростову в экранизации «Войны и мира». Из-за десятичасового рабочего дня, выкидыша и общей слабости, актриса впоследствии называла роль Наташи самой сложной в своей жизни

Фото: AP

«Сексуальную привлекательность трудно чем-то измерить. Мне не нужна спальня, чтобы доказать собственную женственность. Я могу передать столько же сексуальности, срывая яблоко с дерева или стоя под дождем» &lt;br>После фильма «Война и мир», который был негативно принят критиками, последовали роли Хепберн в картинах «Любовь после полудня» (кадр из фильма на фото) и «Забавная мордашка»

«Сексуальную привлекательность трудно чем-то измерить. Мне не нужна спальня, чтобы доказать собственную женственность. Я могу передать столько же сексуальности, срывая яблоко с дерева или стоя под дождем»
После фильма «Война и мир», который был негативно принят критиками, последовали роли Хепберн в картинах «Любовь после полудня» (кадр из фильма на фото) и «Забавная мордашка»

Фото: George Konig / REX / Shutterstock / Fotodom

«Жить — это как бежать по музею» &lt;br> В 1959 году главная роль в картине «История монахини» приносит Одри Хепберн премию BAFTA и приз фестиваля в Сан-Себастьяне. В начале 1960-х актриса снялась в фильмах «Непрощенная», «Детский час», составила дуэт Кэри Гранту в детективе «Шарада»

«Жить — это как бежать по музею»
В 1959 году главная роль в картине «История монахини» приносит Одри Хепберн премию BAFTA и приз фестиваля в Сан-Себастьяне. В начале 1960-х актриса снялась в фильмах «Непрощенная», «Детский час», составила дуэт Кэри Гранту в детективе «Шарада»

Фото: AP / A. Di Giovanni

«Успех — это все равно что достичь какой-то круглой даты и увидеть, что вы ничуть не изменились. Успех налагает на меня обязанность жить так, чтобы быть достойной этого успеха. А если посчастливится, то даже его пережить» &lt;br> Главная роль в экранизации романа Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» (1961) принесла Одри Хепберн большой зрительский успех. При бюджете $2,5 млн картина собрала $14 млн, удостоилась двух «Оскаров» в пяти номинациях

«Успех — это все равно что достичь какой-то круглой даты и увидеть, что вы ничуть не изменились. Успех налагает на меня обязанность жить так, чтобы быть достойной этого успеха. А если посчастливится, то даже его пережить»
Главная роль в экранизации романа Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» (1961) принесла Одри Хепберн большой зрительский успех. При бюджете $2,5 млн картина собрала $14 млн, удостоилась двух «Оскаров» в пяти номинациях

Фото: Paramount Pictures

«Людей даже в большей степени, чем вещи, нужно чинить, ремонтировать, восстанавливать, обновлять, возрождать, отвоевывать и выкупать. Никого не следует выбрасывать» &lt;br>Одну из самых лучших своих ролей Одри Хепберн исполнила в экранизации бродвейского мюзикла 1964 года «Моя прекрасная леди» Джорджа Кьюкора. До начала и во время съемок актриса специально занималась с преподавателем по вокалу, однако впоследствии все записанные ей вокальные партии были исполнены профессиональной певицей Марни Никсон

«Людей даже в большей степени, чем вещи, нужно чинить, ремонтировать, восстанавливать, обновлять, возрождать, отвоевывать и выкупать. Никого не следует выбрасывать»
Одну из самых лучших своих ролей Одри Хепберн исполнила в экранизации бродвейского мюзикла 1964 года «Моя прекрасная леди» Джорджа Кьюкора. До начала и во время съемок актриса специально занималась с преподавателем по вокалу, однако впоследствии все записанные ей вокальные партии были исполнены профессиональной певицей Марни Никсон

Фото: SNAP / Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я родилась с чем-то, что требовалось аудитории в те особенные времена… Я играла инстинктивно. У меня была самая лучшая школа из всех — целый ряд великих, великих режиссеров» &lt;br> В 1966 году вместе с Питером О&#39;&#39;Тулом Одри Хепберн сыграла в фильме «Как украсть миллион» (кадр из фильма на фото)

«Я родилась с чем-то, что требовалось аудитории в те особенные времена… Я играла инстинктивно. У меня была самая лучшая школа из всех — целый ряд великих, великих режиссеров»
В 1966 году вместе с Питером О''Тулом Одри Хепберн сыграла в фильме «Как украсть миллион» (кадр из фильма на фото)

Фото: 20th Century Fox

«Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две руки: одна, чтобы помогать себе, другая, чтобы помогать другим» &lt;br> После бурного карьерного взлета Одри Хепберн ушла из кинематографа почти на 10 лет. В 1976 году актриса вернулась на экраны в «Робин и Мэриан» (кадр из фильма на фото), а в 1989-м закончила карьеру небольшой ролью Ангела в фильме Стивена Спилберга «Всегда»

«Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две руки: одна, чтобы помогать себе, другая, чтобы помогать другим»
После бурного карьерного взлета Одри Хепберн ушла из кинематографа почти на 10 лет. В 1976 году актриса вернулась на экраны в «Робин и Мэриан» (кадр из фильма на фото), а в 1989-м закончила карьеру небольшой ролью Ангела в фильме Стивена Спилберга «Всегда»

Фото: SNAP / Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Счастье не приходит в вашу жизнь с фанфарами. Самые красивые вещи, те, что дают вам истинное счастье, приходят на цыпочках, тихо... и ждут, когда вы их заметите» &lt;br> Карьера Одри Хэпберн в кино охватывает почти четыре десятилетия: она снялась в 26 кинофильмах, была удостоена пяти номинаций на «Оскар». Ей удавались все роли — от невинной девочки до роковой женщины. По своим заработкам Хепберн заняла второе место в мире среди актрис, уступив лишь Элизабет Тейлор

«Счастье не приходит в вашу жизнь с фанфарами. Самые красивые вещи, те, что дают вам истинное счастье, приходят на цыпочках, тихо... и ждут, когда вы их заметите»
Карьера Одри Хэпберн в кино охватывает почти четыре десятилетия: она снялась в 26 кинофильмах, была удостоена пяти номинаций на «Оскар». Ей удавались все роли — от невинной девочки до роковой женщины. По своим заработкам Хепберн заняла второе место в мире среди актрис, уступив лишь Элизабет Тейлор

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В последние годы жизни Хепберн являлась послом доброй воли при Детском фонде ООН (UNICEF). По ее собственным словам, страдания, перенесенные в детстве, сделали ее чувствительной к чужому горю

В последние годы жизни Хепберн являлась послом доброй воли при Детском фонде ООН (UNICEF). По ее собственным словам, страдания, перенесенные в детстве, сделали ее чувствительной к чужому горю

Фото: AP / Marty Lederhandler

«Если бы я однажды узнала, что мне осталось жить всего один день, я бы припомнила в моем прошлом все самое хорошее, что посчастливилось пережить. Не печали, огорчения, выкидыши, не уход моего отца из дома, но радость всего остального. И этого было бы достаточно» &lt;br>20 января 1993 года 63-летняя Одри Хепберн скончалась из-за рака кишечника

«Если бы я однажды узнала, что мне осталось жить всего один день, я бы припомнила в моем прошлом все самое хорошее, что посчастливилось пережить. Не печали, огорчения, выкидыши, не уход моего отца из дома, но радость всего остального. И этого было бы достаточно»
20 января 1993 года 63-летняя Одри Хепберн скончалась из-за рака кишечника

Фото: Xu Jinquan / Xinhua / Zuma Press / Kommersant Photo

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«Когда я была ребенком, меня учили, что неприлично привлекать к себе внимание, и никогда нельзя выставлять себя напоказ… Именно то, чем я зарабатываю всю жизнь»
Будущая актриса родилась в Брюсселе в семье голландской баронессы Эллы ван Хеемстра и банковского служащего Джона Виктора Растона, бабушка которого носила фамилию Хепберн. Впоследствии отец Одри сменил фамилию на двойную — Хепберн-Растон. После развода родителей в 1935 году Одри жила с матерью в оккупированном немцами Арнеме. Ее брат оказался в лагере, дядя и другой брат были казнены

Фото: из личного архива Одри Хепберн

Одри Хепберн о себе: «Костлявые руки, плоская грудь и вечно торчащая длинная шея»
Окончив в 1948 году балетную студию Сони Гаскелл в Амстердаме, Одри Хепберн переехала в Лондон, где занималась у балетмейстера Мари Рамбер. Из-за острой нехватки денег Одри подрабатывала моделью, танцевала в кабаре. Ей прочили балетную карьеру, однако с ростом 170 см она оказалась выше многих танцовщиков

Фото: REX / Shutterstock / Fotodom

«Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду»
Кинодебютом Одри Хепберн стала роль бортпроводницы в учебном фильме «Голландский за семь уроков», а сцена для молодой актрисы открылась постановкой музыкального спектакля «Пикантный соус». С 1950-х годов Хепберн участвовала в бродвейских постановках. За главную роль в мюзикле «Ундина» актриса удостоилась театральной премии «Тони»

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

«Мое единственное рождественское желание — это мир для всех детей на земле»
С «Зернышка дикого овса» (1951) началась карьера Одри Хепберн в игровом кинематографе. В 1952 году актриса получила второстепенную роль в «Засекреченных людях» британского режиссера Торолда Дикинсона, где ей пришлось использовать свое балетное мастерство. В том же году она сыграла в фильме «Дитя Монте-Карло», во время съемок которого ее заметила французская писательница Сидони Колетт и пригласила на главную роль в бродвейской постановке «Жижи»

Фото: AP / Bob Wands

«Обожаю людей, которые заставляют меня смеяться. Я правда думаю, что смеяться — это то, что я люблю больше всего. Это лечит множество болезней. Возможно, это самое важное в человеке»
Настоящий успех актрисе принесла роль юной принцессы Анны в картине Уильяма Уайлера «Римские каникулы» (1953), где ее партнером был Грегори Пек (на фото) — один из самых востребованных актеров того времени

Фото: AP / Remo Nassi

«Я всегда довольствовалась тем, что у меня было, и словно белка прятала свои желуди. Иногда желудей было больше, иногда меньше. Но еще не было случая, чтобы у меня не осталось ни одного»
За роль в «Римских каникулах» Одри Хепберн в 1954 году удостоилась премии «Оскар». Кроме того, работа получила премии «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: AP

«Красота женщины должна быть видна в ее глазах, это дверь в ее сердце, то место, где живет любовь»
После «Римских каникул» Билли Уайлдер пригласил Одри Хепберн сыграть главную роль в мелодраме «Сабрина» (1954) вместе с Хамфри Богартом и Уильямом Холденом (на фото). Актриса была номинирована на «Оскар», а сама картина впоследствии заняла 54 место в списке 100 лучших американских мелодрам по версии AFI. Со съемок фильма началось многолетнее сотрудничество актрисы с Юбером Живанши, который создавал костюмы для главной героини

Фото: Paramount Pictures

«Если я выйду замуж, то хочу быть очень замужем»
В 1954 году Одри Хепберн вышла замуж за актера Мела Феррера (на фото), с которым она познакомилась во время работы в постановке «Ундина». Несмотря на общего ребенка, супруги развелись в 1968 году, после 14 лет брака

Фото: AP

Фрэнк Синатра: «Она из тех девушек, которые наверняка понравились бы вашей матери»
В 1956 году Одри Хепберн сыграла Наташу Ростову в экранизации «Войны и мира». Из-за десятичасового рабочего дня, выкидыша и общей слабости, актриса впоследствии называла роль Наташи самой сложной в своей жизни

Фото: AP

«Сексуальную привлекательность трудно чем-то измерить. Мне не нужна спальня, чтобы доказать собственную женственность. Я могу передать столько же сексуальности, срывая яблоко с дерева или стоя под дождем»
После фильма «Война и мир», который был негативно принят критиками, последовали роли Хепберн в картинах «Любовь после полудня» (кадр из фильма на фото) и «Забавная мордашка»

Фото: George Konig / REX / Shutterstock / Fotodom

«Жить — это как бежать по музею»
В 1959 году главная роль в картине «История монахини» приносит Одри Хепберн премию BAFTA и приз фестиваля в Сан-Себастьяне. В начале 1960-х актриса снялась в фильмах «Непрощенная», «Детский час», составила дуэт Кэри Гранту в детективе «Шарада»

Фото: AP / A. Di Giovanni

«Успех — это все равно что достичь какой-то круглой даты и увидеть, что вы ничуть не изменились. Успех налагает на меня обязанность жить так, чтобы быть достойной этого успеха. А если посчастливится, то даже его пережить»
Главная роль в экранизации романа Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» (1961) принесла Одри Хепберн большой зрительский успех. При бюджете $2,5 млн картина собрала $14 млн, удостоилась двух «Оскаров» в пяти номинациях

Фото: Paramount Pictures

«Людей даже в большей степени, чем вещи, нужно чинить, ремонтировать, восстанавливать, обновлять, возрождать, отвоевывать и выкупать. Никого не следует выбрасывать»
Одну из самых лучших своих ролей Одри Хепберн исполнила в экранизации бродвейского мюзикла 1964 года «Моя прекрасная леди» Джорджа Кьюкора. До начала и во время съемок актриса специально занималась с преподавателем по вокалу, однако впоследствии все записанные ей вокальные партии были исполнены профессиональной певицей Марни Никсон

Фото: SNAP / Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я родилась с чем-то, что требовалось аудитории в те особенные времена… Я играла инстинктивно. У меня была самая лучшая школа из всех — целый ряд великих, великих режиссеров»
В 1966 году вместе с Питером О''Тулом Одри Хепберн сыграла в фильме «Как украсть миллион» (кадр из фильма на фото)

Фото: 20th Century Fox

«Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две руки: одна, чтобы помогать себе, другая, чтобы помогать другим»
После бурного карьерного взлета Одри Хепберн ушла из кинематографа почти на 10 лет. В 1976 году актриса вернулась на экраны в «Робин и Мэриан» (кадр из фильма на фото), а в 1989-м закончила карьеру небольшой ролью Ангела в фильме Стивена Спилберга «Всегда»

Фото: SNAP / Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Счастье не приходит в вашу жизнь с фанфарами. Самые красивые вещи, те, что дают вам истинное счастье, приходят на цыпочках, тихо... и ждут, когда вы их заметите»
Карьера Одри Хэпберн в кино охватывает почти четыре десятилетия: она снялась в 26 кинофильмах, была удостоена пяти номинаций на «Оскар». Ей удавались все роли — от невинной девочки до роковой женщины. По своим заработкам Хепберн заняла второе место в мире среди актрис, уступив лишь Элизабет Тейлор

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В последние годы жизни Хепберн являлась послом доброй воли при Детском фонде ООН (UNICEF). По ее собственным словам, страдания, перенесенные в детстве, сделали ее чувствительной к чужому горю

Фото: AP / Marty Lederhandler

«Если бы я однажды узнала, что мне осталось жить всего один день, я бы припомнила в моем прошлом все самое хорошее, что посчастливилось пережить. Не печали, огорчения, выкидыши, не уход моего отца из дома, но радость всего остального. И этого было бы достаточно»
20 января 1993 года 63-летняя Одри Хепберн скончалась из-за рака кишечника

Фото: Xu Jinquan / Xinhua / Zuma Press / Kommersant Photo

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