В Швейцарии продают дом Одри Хепберн

В швейцарской коммуне Толошна выставлен на продажу дом, принадлежавший Одри Хепберн. В доме, построенном в XVIII веке, актриса провела последние 30 лет своей жизни. В Толошна она и похоронена. Как сообщает агентство Bloomberg, нынешние владельцы хотят получить за него 19 млн швейцарских франков ($20,8 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн Фото: @raphaeldupertuis Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн Фото: Christiane Oelrich / dpa / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн Фото: @raphaeldupertuis Дом в швейцарской коммуне Толошна, принадлежавший Одри Хепберн Фото: Christiane Oelrich / dpa / ТАСС

В трехэтажном доме площадью 1 тыс. кв. м 12 спален, 8 ванных комнат, библиотека. К дому прилагается участок площадью 0,016 кв. км с подогреваемым бассейном. Из дома виден парк и широкая лужайка на участке, с самого участка открывается вид на горы. В 2001 году дом был продан наследниками актрисы. Нынешние владельцы, Катарина и Жан-Марк Божолен, рассказали агентству, что влюбились в дом Одри Хепберн с первого взгляда. Прожитые в нем 24 года семья называет радостными. Но дети выросли и разъехались, и дом стал слишком велик для супругов.

По словам супругов Божолен, время от времени приезжающие в Толошна туристы фотографируются у дома Одри Хепберн, что «очень трогательно, потому что она умерла более 30 лет назад, и то, что люди все еще приезжают посмотреть место, где она жила, показывает, как много она значит для людей».

Алена Миклашевская