В Ростове двух инспекторов ДПС подозревают в получении взятки

В донской столице следователи возбудили уголовное дело в отношении двух инспекторов ГИБДД. Их подозревают в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 25 января 2025 года фигуранты остановили BMW X5 возле просп. Буденновский. Они потребовали у водителя документы и выяснили, что машина не зарегистрирована. Инспекторы не стали привлекать нарушителя к административной ответственности, а потребовали взятку 25 тыс. руб.

У водителя не было наличных, поэтому он снял нужную сумму в банкомате. Деньги были оставлены в служебном автомобиле по указанию подозреваемых.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Также устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и другие причастные лица.

Анастасия Казуков