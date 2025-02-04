В Прикамье растет спрос на зарядные устройства c Type-C

В Пермском крае за два последних года продажи автомобильных и сетевых зарядных устройств, а также дата-кабелей с Type-C в натуральном выражении выросли на 57%, в денежном эквиваленте — почти на 50%. Как сообщают аналитики «Мегафона», этому поспособствовала универсальность разъема: за последнее время существенно выросло число гаджетов с USB-C.

По результатам прошлого года такие разъемы стали лидерами среди всех видов зарядных устройств. Так, доля Type-C в зарядках для автомобилей выросла с 12% до 24%, в сетевых — с 53% до 62%, на дата-кабелях — с 38% до 47%. При этом продажи всех зарядных устройств с microUSB за тот же период упали на 15%, а с Lightning выросли всего на 5%.

Отмечается, что на Type-C перешли в том числе смартфоны Apple, которые ранее предлагали пользователям гаджеты с собственным разъемом Lightning или беспроводную зарядку.

Type-C — тип разъема в электронных устройствах, который впервые был представлен в 2014 году. В 2019-м появилась его текущая модификация. Отличается универсальностью, высокой скоростью передачи данных (до 10 Гбит/с) и быстрой зарядкой, а также симметричностью конструкции.