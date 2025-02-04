В Краснодаре осудили сектанта за проповеди

Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор Алексею Леликову по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенной религиозной организации). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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По данным следствия, с 1999 года фигурант был членом общего собрания, а позже возглавил Комитет местной религиозной общины «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в Краснодаре. После запрета объединения за экстремистскую деятельность Алексей Леликов продолжал руководить группой с октября 2020 по март 2021 года.

Используя конспиративные методы и интернет, обвиняемый проводил собрания участников, где изучалась религиозная литература и совершались богослужения. Следствие утверждает, что он также занимался проповеднической деятельностью, пропагандируя превосходство последователей организации над другими людьми. Противозаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе заседания фигурант не признал вину. Алексей Леликов заявил, что считает себя «борцом за веру».

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью в общественных объединениях на пять лет с последующим ограничением свободы на один год.

Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Анна Гречко