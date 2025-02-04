В гимназии Екатеринбурга 13-летний учащийся напал на одноклассника с ножом

СУ СКР по Свердловской области организовало процессуальную проверку, после того как 13-летний ученик 7-го класса гимназии №205 в Екатеринбурге напал на своего одноклассника и нанес ему ножевое ранение, сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, сообщение об инциденте поступило от бригады скорой помощи сегодня, 4 февраля, днем в дежурную часть ОП-15 УМВД по Екатеринбургу. «В настоящее время пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медпомощь»,— говорится в сообщении СКР. По данным региональной прокуратуры, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что конфликт межу подростками возник из-за того, что один из них сказал оскорбительные слова в адрес другого, после чего завязалась драка. «Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учетах в полиции не состояли. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший живет в полной семье»,— отметил полковник Горелых.

По факту произошедшего прокуратура Свердловской области также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и оценка работе гимназии.

Мария Шараева, Екатеринбург