Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:51

Арбитражный суд требует у завода химреагентов сведения о зарплате обанкротившегося экс-депутата

Арбитражный суд Пермского края вынес определение об истребовании у ООО «Пермский завод химических реагентов СИНЭК» сведений о размере и способах получения заработной платы бывшего депутата заксобрания Прикамья Владимира Подкорытова в рамках его банкротного дела. Кроме того, химзавод должен представить документ, на основании которого экс-депутат осуществляет свою трудовую деятельность. С ходатайством об этом в арбитражный суд обратился финансовый управляющий господина Подкорытова. Определение, согласно картотеке арбитражного суда, было принято 20 января этого года.

Владимир Подкорытов

Владимир Подкорытов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Подкорытов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Владимир Подкорытов признан банкротом в июле прошлого года. На момент подачи заявлений о признании его несостоятельным сумма требований кредиторов составляла 35,5 млн руб. В данный момент финансовый управляющий ведет процедуру реализации имущества должника.

Владимир Подкорытов был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края в 2016 году по одномандатному округу №17. В сентябре 2019 года Ленинский районный суд признал руководителя АО «Второе пермское управление “Уралхиммонтаж”» Владимира Подкорытова виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание. После этого полномочия господина Подкорытова были прекращены.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...