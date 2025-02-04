Арбитражный суд требует у завода химреагентов сведения о зарплате обанкротившегося экс-депутата

Арбитражный суд Пермского края вынес определение об истребовании у ООО «Пермский завод химических реагентов СИНЭК» сведений о размере и способах получения заработной платы бывшего депутата заксобрания Прикамья Владимира Подкорытова в рамках его банкротного дела. Кроме того, химзавод должен представить документ, на основании которого экс-депутат осуществляет свою трудовую деятельность. С ходатайством об этом в арбитражный суд обратился финансовый управляющий господина Подкорытова. Определение, согласно картотеке арбитражного суда, было принято 20 января этого года.

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Подкорытов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Владимир Подкорытов признан банкротом в июле прошлого года. На момент подачи заявлений о признании его несостоятельным сумма требований кредиторов составляла 35,5 млн руб. В данный момент финансовый управляющий ведет процедуру реализации имущества должника.

Владимир Подкорытов был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края в 2016 году по одномандатному округу №17. В сентябре 2019 года Ленинский районный суд признал руководителя АО «Второе пермское управление “Уралхиммонтаж”» Владимира Подкорытова виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание. После этого полномочия господина Подкорытова были прекращены.