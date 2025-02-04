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Сотрудники минприроды Удмуртии взяли пробы реки Ува из-за данных о загрязнении

Сотрудники минприроды Удмуртии 3 февраля взяли пробы воды из реки Ува в Вавожском районе для подтверждения факта загрязнения. Как сообщает пресс-служба ведомства, проводится анализ в лаборатории. Ожидаются результаты.

Фото: Ярослав Семенов, Telegram

Фото: Ярослав Семенов, Telegram

Ранее отдел экономического контроля минприроды республики внес предостережения ООО «Ува-молоко» и МУ «Центр комплексного обслуживания» из-за того, что в ранее отобранных пробах зафиксировали превышение загрязняющих веществ.

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