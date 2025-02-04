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Радио «Комсомольская правда» начало вещание в Сочи

В Сочи началось вещание радио «Комсомольская правда» на частоте 91,2 FM, сообщает издание.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сочи стал третьим городом Краснодарского края, где работает радио «КП». Станции уже вещают в Краснодаре и Анапе.

«Сочинцы смогут слушать и краснодарские программы, уже полюбившиеся поклонникам радио "КП" на Кубани. Это информационные шоу "Краеугольник" и "Первая ласточка". Запускается программа "Сочи на троих", где наши собственные корреспонденты будут обсуждать эксклюзивные новости с ведущими экспертами региона»,— рассказал шеф-редактор радио «КП» в Краснодаре Дмитрий Михеев. Он уточнил, что тему полностью посвятят новостной повестке курорта.

Вячеслав Рыжков

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