Радио «Комсомольская правда» начало вещание в Сочи
В Сочи началось вещание радио «Комсомольская правда» на частоте 91,2 FM, сообщает издание.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Сочи стал третьим городом Краснодарского края, где работает радио «КП». Станции уже вещают в Краснодаре и Анапе.
«Сочинцы смогут слушать и краснодарские программы, уже полюбившиеся поклонникам радио "КП" на Кубани. Это информационные шоу "Краеугольник" и "Первая ласточка". Запускается программа "Сочи на троих", где наши собственные корреспонденты будут обсуждать эксклюзивные новости с ведущими экспертами региона»,— рассказал шеф-редактор радио «КП» в Краснодаре Дмитрий Михеев. Он уточнил, что тему полностью посвятят новостной повестке курорта.