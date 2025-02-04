Из-за снегопада в Ростовской области задержаны поезда в Сочи и Крым

Рано утром в Ростовской области прошел снегопад. В связи с этим были задержаны пригородные и поезда дальнего следования, в том числе в Сочи и Крым, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

На два часа задержаны поезда №102 Москва — Адлер, №101 Адлер — Москва и №3 Кисловодск — Москва. На 1,5 часа позже приедет состав №309 Адлер — Воркута, на 1 час 15 минут — поезд №27 Симферополь — Москва. На час задерживается состав №181 Симферополь — Санкт-Петербург, на 39 минут — №29 Новороссийск — Москва, на 35 минут — №103 Адлер — Москва и на 31 минуту — №68 Москва — Симферополь.

Также с отставанием следуют поезда №33 Владикавказ — Москва (на 57 мин.), №144 Москва — Кисловодск (+53 мин) и №127 Кисловодск — Архангельск (+40 мин.).

«В настоящее время последствия непогоды устранены. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить время отставания и ввести поезда в график»,— отметили в СКЖД.

Татьяна Ручкина