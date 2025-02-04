Банк «Центр-инвест» вошел в Сборник лучших корпоративных практик РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил Сборник «Бизнес. Работники. Семья». Опыт банка «Центр-инвест» по развитию семейных ценностей отмечен авторами сборника как один из успешных и рекомендованных для широкого внедрения в практику предпринимательского сообщества.

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В Сборнике представлены корпоративные программы и системы мер 27 компаний различных отраслей экономики в контексте поддержки бизнесом работников с семейными ценностями, создание благоприятных условий для семей и их будущих поколений, направленных на достижение национальных целей с учетом приоритетов демографического развития и ЦУР ООН — 2030.

Сборник подготовлен в рамках совместной работы Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию и Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП.

Банк «Центр-инвест» поддерживает семейные ценности работников, регулярно проводит мероприятия для детей сотрудников, организовывает экскурсии и конкурсы, помогая в стремлении к творчеству, получению знаний и хорошей учебе.

В команде банка «Центр-инвест» трудятся члены 42 семей, где двое и более родственников работают вместе. В 2024 году у сотрудников банка родилось 44 ребенка, а рождаемость в семьях сотрудников в 3,5 раза выше, чем в среднем по стране.

Презентация Сборника будет проходить в рамках Недели российского бизнеса — 2025 на Социальном форуме РСПП 12 февраля 2025 года.

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