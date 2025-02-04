Жителя Самарской области на 13 месяцев отправили в колонию за выращенную коноплю
Похвистневский районный суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, который вырастил у себя коноплю. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональном Главке.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее в полицию поступила информация, что гражданин причастен к незаконному обороту наркотических средств. Правоохранители обследовали его дом и обнаружили в шкафу оборудованный парник, откуда изъяли 19 кустов конопли, а также более 150 грамм марихуаны.
Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина пояснил, что выращивал растение для личного употребления, без цели сбыта.
Во время обыска полицейские заметили у подозреваемого признаки наркотического опьянения. На основании результатов медосвидетельствования было заведено дело по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача». Решением суда мужчина был оштрафован на 4 тыс. руб.
Теперь ему предстоит отправиться в колонию, новый приговор вступил в законную силу.