Объем банковских вкладов жителей Челябинской области достиг 828 млрд рублей

На 1 января 2025 года объем банковских вкладов жителей Челябинской области составил 828 млрд руб. (без учета средств на счетах эксроу). Это почти на четверть больше суммы на 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Большинство южноуральцев хранят деньги в банках в национальной валюте. Портфель рублевых вкладов за годы вырос на 25%, в иностранной валюте — сократился на 6%.

Управляющий региональным отделением Уральского ГУ Банка России Елена Федина отмечает, что сберегать деньги на вкладах жителей Челябинской области стимулирует рост реальных заработных плат и высокие процентные ставки, которые банки предлагают не только по срочным вкладам, но и по остаткам на текущих счетах.

В начале января максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках по объему депозитов составляла 21,7% годовых, годом ранее было 14,8% годовых.