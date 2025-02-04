Суд арестовал незавершенные объекты стройбазы в Заостровке по иску мэрии

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление департамента земельных отношений администрации города Перми об обеспечении иска. Согласно материалам дела, суд наложил арест на пять объектов незавершенного строительства по ул. Фоминской, 41. Самый крупный из них имеет площадь 1 тыс. кв. м, остальные — 752, 576, 447 и 12,3 кв. м.

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Суд также запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Прикамью осуществлять госрегистрацию прав на объекты незавершенного строительства, фигурирующие в деле.

В конце декабря «Ъ-Прикамье» сообщал, что городской департамент земельных отношений обратился в суд с требованием к торгово-производственной компании «Строй-Центр» изъять незавершенные строения в Заостровке путем продажи их на публичных торгах. Соответствующее заявление было подано 20 декабря.

Согласно сервису 2ГИС, на ул. Фоминской, 41, в двухэтажном нежилом здании располагаются компании «Строй-Центр» и шиномонтаж «Онлайн-шина». В системе Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Строй-Центр» создано в 2015 году и зарегистрировано по ул. Фоминской, 41. Единственным собственником и директором организации является Ильяс Сафиуллин, владеющий также ООО «ТД “Строй-Центр”». По сведениям сайта «Строй-Центра», компания работает на рынке железобетонных изделий с 2007 года. Приоритетные направления деятельности — изготовление ЖБИ, производство ЖБК, керамзитобетонных блоков и нестандартных изделий.