В Анапе за год выдали 24 разрешения на строительство многоквартирных домов

В 2024 году власти Анапы выдали 24 разрешения на строительство многоквартирных домов. Как поясняют «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу мэрии, речь идет о четырех жилых комплексах, которые строят в рамках механизма комплексного развития территорий.

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По проектам помимо домов планируют возвести две школы по 1,1 тыс. мест на ул. Аэродромной и в селе Сукко. Там, а также в хуторе Нижняя Гостагайка построят четыре детских сада на 200–300 мест.

В Анапе действует пять договоров о комплексном развитии территорий по инициативе правообладателей земельных участков. Всего в Краснодарском крае в прошлом году заключили 24 таких документа. Общий градостроительный потенциал по ним составляет 6,8 млн кв. м, в том числе 4,9 млн кв. м жилья.

Татьяна Ручкина