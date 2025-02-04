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Цветы для Хозуправления Башкирии обойдутся бюджету в 15 млн рублей

Республиканское ГКУ «Хозяйственное управление» (подчиняется Управлению делами главы Башкирии) по итогам электронного аукциона подписало с уфимским предпринимателем Дмитрием Пенышкиным контракт на поставку церемониальных, поздравительных букетов и траурных венков. Договор заключен по начальной цене 15 млн руб., поставка будет оплачена из республиканского бюджета, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. На участие в аукционе было подано две заявки.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», исполнитель должен будет по заявкам заказчика до 30 июня поставлять траурные венки шести видов, а также букеты для церемоний награждения, поздравлений и протокольных мероприятий.

Предыдущий контракт с аналогичными перечнем товаров с Эвелиной Гиниятуллиной на 15,4 млн руб. был расторгнут по соглашению сторон, при этом контракт был исполнен на всю прописанную сумму.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Пенышкин зарегистрирован в 2022 году. Основной вид деятельности — розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Оптовая торговля цветами и растениями является одним из дополнительных видов деятельности. Реквизиты Дмитрия Пенышкина указаны на сайте бренда одежды Who are you.

Идэль Гумеров

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