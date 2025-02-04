Два игрока БК «Самара» перешли в «Уралмаш»

Разыгрывающий Антон Карданахишвили и атакующий защитник Иван Пынько покинули БК «Самара» и пополнили состав «Уралмаша». Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба из Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Иван Пынько выступал за «Уралмаш» в прошлом сезоне. Антон Карданахишвили с начала 2025 года был капитаном самарской команды. В сезоне-2023/2024 он стал чемпионом России в составе ЦСКА.

В настоящее время «Самара» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в 29 матчах. «Уралмаш» праздновал успех 15 раз и находится на пятой позиции.

Андрей Сазонов