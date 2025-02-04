В Троицке здание бывшей ЧК признали объектом культурного наследия

Здание бывшей уездной чрезвычайной комиссии (ЧК) на улице имени Братьев Малышевых, 14 в Троицке, получило положительное заключение для включения в единый государственный реестр памятников культуры России, сообщает пресс-служба госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание, имеющее крышу с четырьмя скатами и декоративные элементы в духе эклектики: рустованные пилястры (прямоугольные выступы-колонны — прим. ред.), профилированные карнизы и венецианские окна. Сохранились четырехпролетные кирпичные ворота с розетками, что является редким примером дореволюционной хозяйственной архитектуры, отмечают в пресс-службе комитета. Здание имеет высокую историческую и мемориальную ценность, поскольку в 1920 году в нем в качестве начальника Троицкой уездной ЧК работал Михаил Грбанов — сербский интернационалист, участник борьбы с контрреволюционными формированиями на Южном Урале.

Сейчас в здании бывшей уездной ЧК размещается межмуниципальный отдел полиции.

Виталина Ярховска