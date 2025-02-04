Состав ярославского «Шинника» пополнят две легионера

В состав ярославского ФК «Шинник» войдет нападающий Стивен Альфред и вернется защитник Седрика Гогуа. О подписании первого сообщили в клубе, о возращении второго сообщают СМИ.

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«Шинник» подписал контракт с нигериейцем Стивеном Альфредом. Он выступал за минское «Динамо», «Сочи», армянский «Пюник», белорусский «Слуцк», израильские «Хапоэль» и «Маккаби» (Герцлия). Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления.

Вернется в клуб и защитник Седрик Гогуа из Кот-дИвуара, покинувший «Шинник» летом 2024 года, сообщает «РБ Спорт». Как передает «Чемпионат» со ссылкой на футбольного агента Дмитрия Селюка, игрок вернется в ярославский клуб, чтобы помочь «команде достойно выглядеть в чемпионате до конца сезона, дальше он точно поедет в клуб побольше».

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Алла Чижова