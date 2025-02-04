Девелопер МФК «Москва» построит в Перми первую площадку для игры в падел-теннис

Предприниматель Геннадий Кузнецов, контролирующий АО «Кортекс» — девелопера МФК «Москва» на ул. Пермской, 33, и нефтедобывающую компанию «УНК-Пермь», планирует построить в Перми площадку для игры падел-теннис. Об этом сообщил «Новый компаньон». Объект станет первой локацией в городе для игры в падел-теннис. На сегодня в Перми нет кортов, подходящих для такого вида спорта.

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В компании «Кортекс» подтвердили информацию о планах по запуску нового проекта, сейчас идет подбор подходящего земельного участка для строительства.

Игра в падел-теннис подразумевает удары мяча не только игроками, но и удары мяча в стены, в результате которых мяч отскакивает обратно на корт. Падел-теннис – это вид спорта на стыке тенниса, пинг-понга и сквоша.

Недавно стало известно, что компания «УНК-Пермь» господина Кузнецова собирается построить в Перми центр пляжных видов спорта. Комплекс площадью 4 тыс. кв. м предполагается разместить в микрорайоне Краснова, на ул. Куйбышева, 125. Среди других анонсированных господином Кузнецовым проектов – возведение компанией бизнесмена ООО «Квартал 88» на ул. Ленина, 38, комплекса с жилым домом и административным зданием.

Отметим, что возвести теннисный парк с площадкой для падел-тенниса в Перми планирует также ООО «Компания Грейт», управляющее комплексом «Спортхолл». Теннисный парк будет называться «Спешилов» и разместится в автодеревне в Камской долине.