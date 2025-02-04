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Несовершеннолетнюю задержали по делу о ложном минировании магазина в Шахунье

В городе Шахунье Нижегородской области задержали несовершеннолетнюю местную жительницу 2010 года рождения, обвиняемую по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 4 февраля.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, ночью в конце января обвиняемая с телефона близкой родственницы сообщила в экстренные службы о якобы существующей опасности для граждан на территории круглосуточного магазина. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели объект и ничего опасного не нашли.

Задержанная призналась в содеянном и рассказала дознавателям, что своим поступком хотела «сопоставить оперативность работы оперативных служб в реальной жизни с видеороликами из сети Интернет». Фигурантке избрали меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

По предъявленной статье предусмотрено наказание от штрафа 0,5 млн руб. до пяти лет лишения свободы. Помимо этого, с родителей могут взыскать компенсацию за работу экстренных служб.

Галина Шамберина

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