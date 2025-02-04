МЧС очистило более 477 км побережья Черного моря после разлива мазута

МЧС России продолжает устранять последствия разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Спасатели обследовали более 7 тыс. кв. км водной поверхности и обработали сорбентом свыше 52 тыс. кв. м загрязненной территории. Водолазы проводят сбор нефтепродуктов в районе причала Витязево, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае специалисты осматривают 265 км береговой линии. С пляжей региона вывезено более 177 тыс. тонн загрязненного грунта. Вибрационным методом очищено около 17,2 тыс. тонн песка.

На территории Крыма за последние сутки обследовано более 450 км прибрежной зоны, из которых очистили 212 км. Объем собранного и вывезенного загрязненного материала превысил 685 тонн.

В Севастополе работы ведутся на участке протяженностью 165 км между поселками Ласпи и Андреевка. Спасатели собрали 640 тонн загрязнений, из которых 620 тонн уже вывезено.

Нурий Бзасежев