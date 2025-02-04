В Московской области задержали экс-сотрудника «Роскадастра» по Удмуртии

В Московской области задержали 38-летнего экс-сотрудника «Роскадастра» по Удмуртии, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 32 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что задержанный являлся участником преступной схемы по хищению средств у жителей под предлогом займа под залог недвижимости. Это происходило с декабря 2022-го по июнь 2023 года.

«Установлено, что обвиняемый, действуя по предварительному сговору с 30-летним знакомым, осуществлял незаконные действия по регистрации сделок купли-продажи недвижимости гражданам»,— указано в сообщении ведомства.

Сообщник задержанного брал у потерпевших крупные займы, а в качестве обеспечения исполнения обязательств предлагал им оформить сделки купли-продажи на принадлежащие другим лицам земельные участки и квартиры. Пострадали трое жителей Удмуртии. Ущерб превысил 32 млн руб.

В объединенной пресс-службе судов республики добавили, что задержанный работал в региональном филиале «Роскадастра» ведущим инженером.

3 февраля Индустриальный райсуд Ижевска назначил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 1 апреля, с установлением ряда запретов. Подсудимый и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя.