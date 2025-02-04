В Волгограде под суд пойдет инженер за скандальный капремонт на Советской

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело о выполнении работ по капремонту многоквартирного дома, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в отношении 40-летнего жителя Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант во время замены кровли многоквартирного дома № 26 на ул. Советской в Волгограде не обеспечил защиту чердачного помещения от осадков. В итоге было затоплено 12 квартир, в двух из которых обрушился потолок. Фигурант работал главным инженером проекта подрядной организации при капремонте объекта культурного наследия.

Свою вину мужчина полностью признал. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов